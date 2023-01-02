Петржела рассказал, с кем из российских футболистов хотел бы выпить
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, с кем из российских футболистов хотел бы выпить. При этом чешский специалист признался, что никогда в жизни не употреблял крепкие спиртные напитки.
«С кем из россиян выпил бы пиво? Со всеми моими зенитовцами, когда я тренировал команду — с Аршавиным, Кержаковым, с каждым. С командой Семака тоже бы выпил.
Выпил бы я водку с Быстровым? Да, почему бы и нет? Но проблема в том, что я трезвенник. Никогда в жизни не пил крепкий алкоголь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Петржела руководил санкт-петербургской командой с 2003 по 2006 год. При тренере «Зенит» завоевал серебряные медали.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 42 очка в 17 матчах турнира.
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