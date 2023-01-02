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В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке с женщинами

В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке с женщинами
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Нескольких иранских футболистов были арестованы в субботу в Тегеране.

Они выпивали на новогодней вечеринке, где были женщины.

«Футболисты, а также бывшие игроки одного из главных футбольных клубов Тегерана были арестованы вчера вечером на смешанной вечеринке в городе Демавенд», – цитирует агенство Tasnim RMC Sport.

Отмечается, что некоторые из футболистов были «не в адекватном состоянии после употребления алкоголя». Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены.

Сборная Ирана покинула турнир в Катаре после решающего 3-го тура группового этапа чемпионата мира с американцами (0:1). Команда заняла третье место в группе B, набрав три очка и опередив Уэльс (одно). В 1/8 финала вышли Англия (семь) и США (пять).

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