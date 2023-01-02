Источник: Н'Голо Канте близок к продлению контракта с «Челси»

Французский полузащитник Н'Голо Канте близок к продлению контракта с «Челси», сообщает журналист Педру Алмейда.



Игрок в последний раз выходил на поле 14 августа – у него два матча в АПЛ в этом сезоне.



Действующий контракт Канте истекает в конце этого сезона, и предыдущие переговоры ни к чему не привели. Также был скептицизм касательно травматичности Канте. По причине того, что он находился вне состава длительный период после операции на подколенном сухожилии, существовала перспектива того, что решение не будет найдено и Канте уйдёт в качестве свободного агента.



«Челси» набрал 25 очков в 16 матчах турнира и расположился на восьмой позиции.



В следующем туре синие 5 января примут «Манчестер Сити», а уже 8 января сыграют с «горожанами» в матче Кубка Англии.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: