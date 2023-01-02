Титов: если получение паспорта РФ — решение всей семьи Промеса, то это здорово

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов высказался о решении нападающего «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

«Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть. Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке. Да, признаётся, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.



Если получение паспорта — решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный. И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам. Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак», — приводит слова Титова „Матч ТВ“.

Напомним, в феврале 2021 года Промес заявил, что готов стать гражданином РФ, если ему поступит соответствующее предложение.