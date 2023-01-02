Украинская легкоатлетка раскритиковала решение УЕФА провести детский турнир в России
Поделиться
Чемпионка мира и бронзовый призёр олимпиады в Лондоне, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха высказалась о решение УЕФА провести детский футбольный турнир под его эгидой в российском Волгограде.
«УЕФА сказала, что позволяет проведение этого турнира, который пройдёт в мае 2023 года. Здесь нужно сейчас бить тревогу, через СМИ поднимать всю эту историю. Нам нельзя допустить, чтобы этот турнир вообще прошёл. Ну как?», — сказала Саладуха в эфире You-Tube канала «Kиев ФМ».
Напомним, ранее РФС сообщал о том, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договорённости о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад.
Комментарии
- 2 января 2023
-
06:02
-
05:45
-
05:24
-
05:02
-
04:52
-
04:28
-
04:05
-
03:41
-
02:59
-
02:36
-
01:40
-
01:28
-
01:16
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:15
Партнерский контент