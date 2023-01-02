Украинская легкоатлетка раскритиковала решение УЕФА провести детский турнир в России

Чемпионка мира и бронзовый призёр олимпиады в Лондоне, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха высказалась о решение УЕФА провести детский футбольный турнир под его эгидой в российском Волгограде.

«УЕФА сказала, что позволяет проведение этого турнира, который пройдёт в мае 2023 года. Здесь нужно сейчас бить тревогу, через СМИ поднимать всю эту историю. Нам нельзя допустить, чтобы этот турнир вообще прошёл. Ну как?», — сказала Саладуха в эфире You-Tube канала «Kиев ФМ».

Напомним, ранее РФС сообщал о том, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договорённости о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад.