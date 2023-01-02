Сергей Карасёв: на Новый год всегда загадываю одно — чтобы близкие были здоровы

Известный российский арбитр, судья ФИФА Сергей Карасёв рассказал, чего он хочет в новом году.

Российских рефери перестали назначать на международные встречи после февраля 2022 года.



«На Новый год всегда загадываю одно — чтобы близкие были здоровы. Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова. От этого я отталкиваюсь.



Вообще человек может что угодно загадывать, но для того, чтобы что-то сбылось — надо работать. Ну, ещё важно, чтобы удача сопутствовала. Но повторюсь, главное — здоровье. Недавно у меня переболели дети. И если бы я в это время судил, например, чемпионат мира, это било бы по настроению, психологии. Когда уезжаешь надолго и не можешь помочь, хотя бы быть рядом… Поэтому хочу пожелать, чтобы ваши семьи были здоровы. Тогда и футбол будет в радость», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Сергей Карасёв работал на играх чемпионатов Европы (2016 и 2021 год) и чемпионата мира — 2018. Также он обслуживал матч за Суперкубок Европы — 2021, в котором встречались английский «Челси» и испанский «Вильярреал».