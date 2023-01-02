Скира: Мудрик согласовал контракт с «Арсеналом»

Украинский вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны близки к заключению соглашения. Футболист подпишет с английским клубом пятилетний контракт. Между сторонами ведутся финальные переговоры, чтобы в ближайшее время завершить сделку.

Напомним, в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги 21-летний вингер провёл 12 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов. Также он забил три гола и сделал два ассиста в шести играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтёр» готов продать Мудрика в январе, но только за ту цену, которую сочтёт правильной. Его оценивают примерно в £ 80 млн (около € 90 млн). «Арсенал» хочет выиграть борьбу за игрока.

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