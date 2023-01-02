Скира: Мудрик согласовал контракт с «Арсеналом»

Украинский вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны близки к заключению соглашения. Футболист подпишет с английским клубом пятилетний контракт. Между сторонами ведутся финальные переговоры, чтобы в ближайшее время завершить сделку.
Напомним, в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги 21-летний вингер провёл 12 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов. Также он забил три гола и сделал два ассиста в шести играх Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтёр» готов продать Мудрика в январе, но только за ту цену, которую сочтёт правильной. Его оценивают примерно в £ 80 млн (около € 90 млн). «Арсенал» хочет выиграть борьбу за игрока.
- 2 января 2023
-
07:54
-
07:20
-
06:44
-
06:35
-
06:02
-
05:45
-
05:24
-
05:02
-
04:52
-
04:28
-
04:05
-
03:41
-
02:59
-
02:36
-
01:40
-
01:28
-
01:16
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30