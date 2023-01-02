Каррагер высказался по поводу возможного трансфера Мудрика в «Арсенал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на возможный переход вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика в «Арсенал».

«Арсенал» интересуется Михаилом Мудриком, которого я видел в Лиге чемпионов. Он был на левом фланге, где сейчас в «Арсенале» играет Мартинелли, и играет отлично. Возможно, один из них уйдет в середу поля?



Если они хотят конкурировать с «Манчестер Сити», что они и делают прямо сейчас, но я говорю обо всех соревнованиях и на следующие несколько лет, как это сделал «Ливерпуль», то вам нужны варианты со скамейки запасных.



Артета знает это лучше любого из-за времён своего пребывания в «Манчестер Сити». Я думаю, что Мудрик был бы действительно очень интересным трансфером, учитывая то, что мы видели в Лиге чемпионов», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, раннее сообщалось, что Мудрик согласовал с «Арсеналом» условия личного контракта.

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