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Конте: летом руководство говорило мне о «Тоттенхэме» как о претенденте на титул АПЛ

Конте: летом руководство говорило мне о «Тоттенхэме» как о претенденте на титул АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал, при каких условиях клуб может претендовать на чемпионство в АПЛ.

«Я очень чётко высказался руководству клуба. Летом эти люди говорили мне о «Тоттенхэме» как о претенденте на титул АПЛ.

Поверьте мне, мы и так совершили чудо. Чтобы стать претендентами на чемпионство, необходимо иметь фундамент из 14-15 сильных игроков. А потом нужно каждый сезон добавлять в состав новых футболистов за 60-70 миллионов фунтов, чтобы повышать уровень команды», — приводит слова Конте Football.London.

Напомним, после 17 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 30 очков. У лидера, «Арсенала», на тринадцать очков больше.

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