Игрок сборной Украины оценил поведение фанатов «Фенербахче», надевших маски Путина

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев высказал мнение о поведении турецких фанатов на матче своего клуба с «Фенербахче» в рамках групповой стадии Лиги Европы. Тогда местные болельщики по ходу игры надели на свои лица маски с изображением президента России Владимира Путина.

«Как мы к этому отнеслись? Больше прибавило спортивной злости — нельзя так себя вести. Всегда нужно оставаться человеком. Просто никто не может поставить себя на наше место, потому и не думают, что делают. Всё равно всё возвращается, если ты совершаешь зло, поэтому никому нельзя делать плохое.

Что бы я ответил таким фанатам при встрече с ними лицом к лицу? Как говорил наш президент — так и я бы ничего не говорил. Просто нужно не обращать внимания на таких изуверов, но если при этом трогают тебя, то [надо] иметь возможность дать достойный отпор», — приводит слова Караваева FanDay.

Напомним, 8 сентября 2022 года в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы «Фенербахче» на своём поле обыграл киевское «Динамо» со счётом 2:1.

Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина: