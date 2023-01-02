«Маккаби» из Хайфы заинтересован в приобретении российского вратаря Хайкина

«Маккаби» Хайфа проявляет серьёзный интерес к российскому голкиперу Никите Хайкину, сообщает журналист телеканала sport5.co.il Надав Цанципар.
Команда хочет подписать 27-летнего игрока, который в настоящий момент является свободным агентом. Стоит отметить, что футболист родился в Нетанье, он имеет гражданство Израиля.
Предыдущим клубом, за который выступал Хайкин, был норвежский «Будё-Глимт». Соглашение сторон истекло 31 декабря 2022 года, и россиянин ушёл из команды в связи с истечением срока контракта.
Россиянин выступал за норвежский клуб с 2019 года, за это время он стал двукратным чемпионом Норвегии. На его счету 121 игра за «Будё-Глимт» во всех турнирах, в 42 из них Никита не пропустил.
Хайкин ранее выступал в Израиле за «Бней Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).
Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным. Видеоролик:
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