«ПСЖ» хочет переманить Рашфорда из «МЮ». Парижане готовы платить игроку € 10 млн за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд по-прежнему входит в список трансферных целей «Пари Сен-Жермен». Руководство парижан готово платить форварду € 10 млн за сезон, информирует Calciomercatoweb.

Согласно сведениям источника, Рашфорда подкупает щедрое финансовое предложение «ПСЖ». В то же время футболист любит «Манчестер Юнайтед» и не хочет уходить, ведь он набрал форму и стал ключевым игроком стартового состава. 25-летний англичанин ещё не принял окончательного решения по поводу своего будущего.

Ранее об интересе к Рашфорду заявил президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи. Он рассказал, что его клуб обязательно свяжется с футболистом в январе, когда он сможет вести переговоры с любыми командами напрямую. После этого «МЮ» активизировал переговоры о пролонгации контракта с Рашфордом.

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