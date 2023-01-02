Маркиньос: после поражения игроки «ПСЖ» не должны сомневаться в себе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался после поражения в матче Лиги 1 с «Лансом» (1:3). Уступив, парижане позволили сопернику сократить отставание в турнирной таблице французского первенства до четырёх очков. Для столичного клуба это поражение стало первым в текущем сезоне.
«Мы не должны сомневаться в себе. «Ланс» был лучше и эффективнее нас, кроме того, они были в лучшей физической форме. Игра была открытой, мы пропускали в важные моменты матча. Счёт на табло причиняет боль, я не люблю проигрывать. Мы хорошо начали сезон, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мы не должны ставить под сомнение всю нашу работу, но необходимо вернуть солидность и сплочённость первой части сезона», — приводит слова защитника L'Équipe.
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