«Лестер» сделал предложение «Анже» по трансферу марокканского полузащитника Унаи

«Лестер» подпишет марокканского полузащитника «Анже» Аззедина Унаи, если бельгийский полузащитник «лис» Юри Тилеманс не продлит контракт с клубом, сообщает Daily Express.



По информации источника, в услугах Тилеманса заинтересован лично наставник лондонского клуба Микель Артета, который рассчитывает укрепить состав команды в январское трансферное окно, чтобы во второй части сезона завоевать чемпионский титул.



В связи с этим «лисы» уже сделали «Анже» предложение по Унаи в размере € 22,6 млн.



22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.



Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Барселона».

Новость по теме Цена за звезду сборной Марокко Унаи во время чемпионата мира выросла в три раза

Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ