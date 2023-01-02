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«Лестер» сделал предложение «Анже» по трансферу марокканского полузащитника Унаи

«Лестер» сделал предложение «Анже» по трансферу марокканского полузащитника Унаи
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«Лестер» подпишет марокканского полузащитника «Анже» Аззедина Унаи, если бельгийский полузащитник «лис» Юри Тилеманс не продлит контракт с клубом, сообщает Daily Express.

По информации источника, в услугах Тилеманса заинтересован лично наставник лондонского клуба Микель Артета, который рассчитывает укрепить состав команды в январское трансферное окно, чтобы во второй части сезона завоевать чемпионский титул.

В связи с этим «лисы» уже сделали «Анже» предложение по Унаи в размере € 22,6 млн.

22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.

Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Барселона».

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