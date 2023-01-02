Неймар посетит похороны Пеле. Игрок «ПСЖ» уже прилетел в Бразилию

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар посетит похороны легендарного бразильского футболиста Пеле, информирует журналист L’Équipe Эрик Фросио.
Согласно сведениям источника, Неймар уже прибыл в Гуаражу. Форвард пропустил последний матч «ПСЖ» из-за дисквалификации и решил воспользоваться этим «окном», чтобы посетить похороны легенды бразильского футбола Пеле.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.
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