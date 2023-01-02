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Грэм Поттер не стал комментировать слухи о возможном трансфере защитника «Монако»

Грэм Поттер не стал комментировать слухи о возможном трансфере защитника «Монако»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном трансфере защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.

«Пока кто-то не скажет мне, что игрок подписал контракт, будет несправедливо с моей стороны комментировать слухи», — приводит слова Поттера BBC.

Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в «Челси». Сумма трансфера составит € 38 млн, включая бонусы. Контракт будет действовать до лета 2029 года.

21-летний центральный защитник числится в академии «Монако» с 2016 года, а привлекаться в основной состав команды начал с 2018-го. В текущем сезоне игрок провёл 11 матчей во французской Лиге 1 и записал на свой счёт два забитых мяча. «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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