Посол Катара: мы использовали российский опыт во многих вещах при подготовке к ЧМ-2022

Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани заявил, что его страна во время организации чемпионата мира – 2022 опиралась на опыт России, которая принимала предыдущее мировое первенство.



«Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован. Мы решили использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом, за что хотим поблагодарить Россию еще раз», — приводит слова Аль Тани «РИА Новости».

Сборная России на домашнем чемпионате мира сумела дойти до четвертьфинала, уступив на этой стадии Хорватии в серии пенальти.

Катарская команда на прошедшем турнире не сумела набрать очков в группе с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.