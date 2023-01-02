Посол Катара: мы использовали российский опыт во многих вещах при подготовке к ЧМ-2022

Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани заявил, что его страна во время организации чемпионата мира – 2022 опиралась на опыт России, которая принимала предыдущее мировое первенство.
«Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован. Мы решили использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом, за что хотим поблагодарить Россию еще раз», — приводит слова Аль Тани «РИА Новости».
Сборная России на домашнем чемпионате мира сумела дойти до четвертьфинала, уступив на этой стадии Хорватии в серии пенальти.
Катарская команда на прошедшем турнире не сумела набрать очков в группе с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.
- 2 января 2023
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