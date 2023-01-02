Режиссёр Сэм Мендес: кто подошёл бы на роль злодея в фильмах о Бонде? Жозе Моуринью

Режиссёр Сэм Мендес, обладатель премии «Оскар» в категории «Лучшая режиссура», считает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью идеально подошёл бы на роль главного злодея в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Мендес снял две части «бондианы».
«Кто бы подошёл на роль главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде? Жозе Моуриньо. Вы не сумеете найти кого-то более подходящего для этой роли, не так ли?» — приводит слова Мендеса The Guardian.
Под руководством португальского специалиста «Рома» в прошлом сезоне завоевала свой первый еврокубок, одержав победу в первом розыгрыше Лиги конференций. В текущем сезоне итальянской Серии А римляне занимают седьмую позицию в турнирной таблице, имея в активе 27 баллов после 15 матчей.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме
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