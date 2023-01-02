Александр Самедов: жду возвращения РПЛ. Скучаю по российскому футболу

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что соскучился по российскому футболу и ждёт возобновления чемпионата страны.

«Мы вместе с «Факелом» готовимся к возобновлению сезона. Наступает очень важная часть — подготовка по второй половине чемпионата. Конечно же, я жду возвращения РПЛ. Скучаю по российскому футболу. Дай бог у нас всё получится», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 возобновится весной. Матчи 18-го тура чемпионата пройдут с 3 по 5 марта. На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах. На втором месте — московский «Спартак» (36).