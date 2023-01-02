Мостовой: с чемпионатом мира мы подзабыли про российский футбол. Не скучаю по РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что не скучает по матчам Российской Премьер-Лиги, которые возобновятся в марте после зимнего перерыва.
«С чемпионатом мира мы подзабыли про российский футбол. Турнир в Катаре не дал нам заскучать. Сейчас ещё включаются европейские чемпионаты, поэтому не скучаю по РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 17 туров таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает московский «Спартак» на шесть баллов. В тройку лучших также входит «Ростов» (35).
В первом матче после зимнего перерыва коллектив из Санкт-Петербурга встретится с «Нижним Новгородом».
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