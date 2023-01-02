Дмитрий Кузнецов: соскучился по родной РПЛ. Очень жду возобновления российского футбола

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что соскучился по матчам РПЛ. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.
«В последние месяцы было много футбола: чемпионат мира, началась Англия, Испания. Но мы же переживаем не за них, а за свой чемпионат и свою сборную: за пацанов, которые будут расти в будущем. Конечно, я соскучился по родной РПЛ. Очень жду возобновления российского футбола», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
После 17 туров таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает московский «Спартак» на шесть баллов. В тройку лучших также входит «Ростов» (35).
В первом матче после зимнего перерыва коллектив из Санкт-Петербурга встретится с «Нижним Новгородом».
- 2 января 2023
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:48
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:20
-
13:00
-
12:47
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:03
-
10:55
-
10:41
-
10:23
-
10:10
-
10:03
-
09:49
-
09:46
-
09:24
-
08:45
-
08:43
-
08:30
-
08:15
-
07:54