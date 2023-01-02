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Дмитрий Кузнецов: соскучился по родной РПЛ. Очень жду возобновления российского футбола

Дмитрий Кузнецов: соскучился по родной РПЛ. Очень жду возобновления российского футбола
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что соскучился по матчам РПЛ. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.

«В последние месяцы было много футбола: чемпионат мира, началась Англия, Испания. Но мы же переживаем не за них, а за свой чемпионат и свою сборную: за пацанов, которые будут расти в будущем. Конечно, я соскучился по родной РПЛ. Очень жду возобновления российского футбола», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

После 17 туров таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает московский «Спартак» на шесть баллов. В тройку лучших также входит «Ростов» (35).

В первом матче после зимнего перерыва коллектив из Санкт-Петербурга встретится с «Нижним Новгородом».

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