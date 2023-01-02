«Аль-Хиляль» начал продажу своих игровых футболок с фамилией Месси

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии начал продажу своих игровых футболок с именем Лионеля Месси на спине. Фотографии из фан-шопа «Аль-Хиляля» стали появляться в соцсетях, что вызвало немалый резонанс у футбольной публики.

Вероятно, такой ход саудовского клуба — это своеобразный троллинг Криштиану Роналду. Накануне португалец перешёл в «Аль-Наср», который является главным конкурентом «Аль-Хиляля» на внутренней арене. Однако ряд арабских СМИ пишет, что продажа футболок Месси — это вовсе не пиар-кампания, а часть реальной стратегии по подписанию аргентинца.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.