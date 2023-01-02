Клубы АПЛ на этой неделе проведут новый раунд переговоров с агентом Жоау Феликса

Клубы английской Премьер-лиги на этой неделе проведут новые переговоры на предмет трансфера полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



По информации источника, лондонский «Челси» в последнее время сосредоточен на завершении перехода полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. При этом «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уже общались с агентом игрока Жорже Мендешем.



«ПСЖ», который ранее называли одним из претендентов на Феликса, пока не участвует в гонке.



Португальский хавбек в текущем сезоне провёл за «Атлетико» 13 матчей в Ла Лиге, забил четыре гола и три раза ассистировал партнёрам.

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