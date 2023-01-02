Траурную процессию с гробом Пеле встретили салютом. Видео

В ближайшее время в Бразилии начнётся прощание с легендарным футболистом Пеле. Церемония будет проходить на домашнем стадионе «Сантоса» в течение суток. Тело Пеле уже привезли на место прощания. Болельщики и обычные люди на улицах встречали траурную процессию аплодисментами и пиротехникой.

Траурную процессию с гробом Пеле встретили салютом:

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



Позже появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.