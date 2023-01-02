Кобелев: не скучаю по российскому футболу. Скучаю по АПЛ, которую у нас не показывают
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Бывший российский футболист Андрей Кобелев заявил, что больше скучает по показам в России Английской Премьер-лиги (АПЛ), чем по ушедшему на зимний перерыв чемпионату России.
«Не скучаю российскому футболу. Скучаю по АПЛ, которую у нас на показывают. Понятно, что российский чемпионат — свой. Будет интересно последить за командами после трёх месяцев перерыва. Возобновится РПЛ — буду смотреть», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Российская Премьер-лига (РПЛ) ушла на ежегодную зимнюю паузу в чемпионате. Первые матчи после перерыва будут сыграны в начале марта 2023 года. Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 сыгранных туров.
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