Роберто Манчини назвал главные преимущества «Наполи» в борьбе за победу в Серии А

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался на тему возможного победителя нынешнего сезона чемпионата Италии.
«Кто выиграет чемпионат Италии? Это слишком сложно предсказать, а тем более после 50 дней простоя. Но у «Наполи» хорошие шансы: преимущество в восемь очков и проверенная команда, в которую также добавили двух-трех сильных игроков.
Об их преимуществе говорить трудно: «Наполи» находился в чрезвычайном психофизическом состоянии. Но также верно и то, что трудный момент в сезоне всегда наступает: возможно, для них он наступил бы между ноябрем и декабрем», — приводит слова Манчини La Gazetta dello Sport.
Шикарный гол Осимхена помог «Наполи» победить «Кристал Пэлас». Видеоролик:
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