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Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»
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Гроб с телом легендарного бразильского нападающего Пеле доставили на стадион родного клуба Короля футбола «Сантоса». Об этом сообщил сын игрока Эдсон Шолби ду Насименту.

«Приехали домой», — написал сын скончавшейся легенды футбола на своей странице в социальных сетях.

На стадионе «Сантоса» пройдёт церемонию прощания с Пеле. Она начнётся в 16:00 по московскому времени сегодня, 2 января.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.

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