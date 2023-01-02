Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Гроб с телом легендарного бразильского нападающего Пеле доставили на стадион родного клуба Короля футбола «Сантоса». Об этом сообщил сын игрока Эдсон Шолби ду Насименту.
«Приехали домой», — написал сын скончавшейся легенды футбола на своей странице в социальных сетях.
На стадионе «Сантоса» пройдёт церемонию прощания с Пеле. Она начнётся в 16:00 по московскому времени сегодня, 2 января.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.
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