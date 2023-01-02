Гвардиола рассказал, в каких случаях может покинуть «Ман Сити» до истечения контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не уделяет много внимания новому контракту с командой до 2025 года и может покинуть её до его истечения.
«В тот момент, когда я почувствую, что что-то идёт не так, я уйду в отставку или не продлю свой контракт. Я не останусь, как Алекс Фергюсон или Арсен Венгер. Контракт — это просто кусок бумаги. Я продлил контракт с клубом, потому что чувствую, что команда всё ещё может добиться успеха под моим руководством. В конце концов всё зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, то я не собираюсь оставаться до тех пор, пока истечёт мой контракт», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда завоевала 11 трофеев.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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