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«Бавария» хочет подписать Траппа на замену Нойеру в долгосрочной перспективе

«Бавария» хочет подписать Траппа на замену Нойеру в долгосрочной перспективе
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа. Об этом сообщает немецкий Bild.

По информации источника, «Бавария» уже связалась с представителями немецкого вратаря, чтобы узнать, возможен ли его переход в стан мюнхенцев. Трапп не выступает против перехода в гранд немецкого футбола. «Бавария» ещё не связывалась с «Айнтрахтом» для обсуждения перехода. Франкфуртский клуба заинтересован в продлении контракта Траппа. Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста истекает в 2024 году.

Голкипер Александер Нюбель, выступающий за «Монако» на правах аренды из «Баварии», и вратарь «Боруссии» Мёнхенгладбах Ян Зоммер рассматриваются руководством мюнхенского клуба как варианты на подмену травмированного Мануэля Нойера лишь до конца текущего сезона. Трапп же воспринимается как кандидат на позицию первого номера «Баварии», который сможет навязать конкуренцию капитану действующих чемпионов Германии.

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