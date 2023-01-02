Веденеев считает, что на место ушедшего Ловрена «Зенит» должен купить опытного защитника

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался об уходе защитника Деяна Ловрена из российского клуба. Хорват стал игроком «Лиона».

«Защита всегда была проблемной линией «Зенита». Все ведь знают, что от центральных защитников зависят опорная и центральная зоны — как они помогают Барриосу, как подстраховывают крайних защитников. Как правило, молодые футболисты не могут играть стабильно. На место Ловрена клуб должен приобрести опытного игрока. Все успехи «Зенита» всегда были связаны именно с тем периодом, когда в клубе играли опытные игроки — причём не просто опытные, а прошедшие хорошую международную школу, участвовавшие в международных соревнованиях. Теперь нужно искать замену», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.