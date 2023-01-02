Валерий Непомнящий: чемпионат мира скрасил паузу, но без российского футбола скучно

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что скучает по российскому футболу, ушедшему на традиционную зимнюю паузу.

«Чемпионат мира скрасил паузу, но без российского футбол скучно. Что уж поделать — так всегда бывает зимой. Да, чемпионат мира закончился достаточно поздно в этот раз. Но мы же заранее начинаем думать о продолжении текущего сезона в российском футболе», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, РПЛ, как и остальные чемпионаты России, ушла на ежегодный зимний перерыв. Первые матчи в высшей лиге России начнутся в начале марта 2023 года. Лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 сыгранных туров. На второй строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак», уступающий сине-бело-голубым шесть очков. Третье место занимает «Ростов» с 35 набранными очками.