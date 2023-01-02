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Валерий Непомнящий: чемпионат мира скрасил паузу, но без российского футбола скучно

Валерий Непомнящий: чемпионат мира скрасил паузу, но без российского футбола скучно
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что скучает по российскому футболу, ушедшему на традиционную зимнюю паузу.

«Чемпионат мира скрасил паузу, но без российского футбол скучно. Что уж поделать — так всегда бывает зимой. Да, чемпионат мира закончился достаточно поздно в этот раз. Но мы же заранее начинаем думать о продолжении текущего сезона в российском футболе», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, РПЛ, как и остальные чемпионаты России, ушла на ежегодный зимний перерыв. Первые матчи в высшей лиге России начнутся в начале марта 2023 года. Лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 сыгранных туров. На второй строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак», уступающий сине-бело-голубым шесть очков. Третье место занимает «Ростов» с 35 набранными очками.

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