Малиновский намерен уйти из «Аталанты». Им интересуются «Вест Хэм» и «Тоттенхэм»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский намерен сменить команду. В услугах 29-летнего украинского футболиста заинтересованы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Марсель». Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, «Вест Хэм» больше всех заинтересован в подписании футболиста и готов заключить с ним полноценный контракт. «Тоттенхэм» и «Марсель» предлагают лишь аренду. Сам Малиновский хотел покинуть «Аталанту» ещё летом 2022 года, но наладил отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Супергол Мурьеля помог «Аталанте» разгромить «Бетис». Видеоролик:
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