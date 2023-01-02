Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком опубликовал фото с беременной женой Летицией.
Фото: Из личного архива Малкома
«Я многого достиг в 2022 году и многому научился. Но самое главное — это то, что я исполнил свою самую большую мечту — стать папой. Спасибо богу за то, что всегда заботится о нас… Давай, 2023-й, жду тебя с распростёртыми объятиями, ты определённо станешь лучшим годом в моей жизни.
Я, Летиция и Габриэль (имя будущего ребёнка Малкома. — Прим. «Чемпионата») желаем вам счастливого Нового года, и пусть бог благословит жизнь каждого из вас!» — написал Малком на своей странице в социальных сетях.
Ранее 25-летний футболист «Зенита» отпраздновал гол в ворота воронежского «Факела» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1), посвятив его Летиции. Малком убрал мяч под футболку и положил большой палец в рот. Бразилец впервые станет отцом.
- 2 января 2023
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