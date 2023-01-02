Юран: уходит 33-летний Ловрен — сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена из «Зенита». Хорват перешёл в «Лион».

Давайте займёмся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим — потеря или нет. У нас что, российских игроков нет? Давайте будем обращать внимание на россиян. Уходит 33-летний Ловрен — сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроках», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.