Евгений Алдонин: честно говоря, пока не приходится скучать по российскому футболу
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признался, что пока не скучает по матчам Российской Премьер-Лиги.
«Честно говоря, пока не приходится скучать по российскому футболу. Совсем недавно прошёл чемпионат мира. Лично я пока точно не соскучился», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.
Лидером РПЛ после 17 туров является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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