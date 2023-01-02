Евгений Алдонин: честно говоря, пока не приходится скучать по российскому футболу

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признался, что пока не скучает по матчам Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, пока не приходится скучать по российскому футболу. Совсем недавно прошёл чемпионат мира. Лично я пока точно не соскучился», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.



Лидером РПЛ после 17 туров является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).