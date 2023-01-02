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Защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным интересуется клуб из Израиля

Защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным интересуется клуб из Израиля
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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, сообщает Ynet.

По информации источника, в услугах 23-летнего российского футболиста заинтересован иерусалимский «Бейтар». Израильский клуб сделал официальное предложение «Краснодару» о трансфере, после чего стороны приступили к переговорам.

Напомним, в нынешнем сезоне Бородин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Краснодар» в 17 играх набрал 25 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России сезона-2022/2023.

«Бейтар» в 16 матчах набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Маккаби» из Хайфы (42).

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