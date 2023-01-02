Защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным интересуется клуб из Израиля

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, сообщает Ynet.



По информации источника, в услугах 23-летнего российского футболиста заинтересован иерусалимский «Бейтар». Израильский клуб сделал официальное предложение «Краснодару» о трансфере, после чего стороны приступили к переговорам.



Напомним, в нынешнем сезоне Бородин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Краснодар» в 17 играх набрал 25 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России сезона-2022/2023.



«Бейтар» в 16 матчах набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Маккаби» из Хайфы (42).