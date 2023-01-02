«Аль-Наср» анонсировал презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока команды
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Клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» сделал анонс презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве нового игрока клуба. Как сообщает официальная страница команды в социальных сетях, мероприятие пройдёт завтра, 3 января, на стадионе «Мрсул Парк» в 19:00 по московскому времени.
Роналду был объявлен в качестве игрока «Аль-Насра» 30 декабря. Долгое время в СМИ появлялась информация, что футболист ждёт предложение от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов, однако в итоге форвард перешёл в команду из Саудовской Аравии.
Последним клубом Роналду был «Манчестер Юнайтед», который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.
Новость по темеРоналду жалел о переходе в «Ювентус» из «Реала». Он хотел вернуться в Мадрид после «МЮ»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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