«Аль-Наср» анонсировал презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока команды

Клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» сделал анонс презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве нового игрока клуба. Как сообщает официальная страница команды в социальных сетях, мероприятие пройдёт завтра, 3 января, на стадионе «Мрсул Парк» в 19:00 по московскому времени.

Роналду был объявлен в качестве игрока «Аль-Насра» 30 декабря. Долгое время в СМИ появлялась информация, что футболист ждёт предложение от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов, однако в итоге форвард перешёл в команду из Саудовской Аравии.

Последним клубом Роналду был «Манчестер Юнайтед», который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: