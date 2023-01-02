Андрей Канчельскис: скучаю по российскому футболу. Слежу за АПЛ, пока РПЛ на паузе

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что ждёт возвращения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Скучаю по российскому футболу. Слежу за АПЛ, пока РПЛ на паузе. Но нам не привыкать — никогда не играли в зимнее время. Так что это нормальное явление. Ждём, когда чемпионат возобновится», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.
Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
- 2 января 2023
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