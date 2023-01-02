Роналду присутствует на официальном календаре «МЮ». Игрок не выступает за клуб с ноября

Криштиану Роналду перестал быть игроком «Манчестер Юнайтед» с середины ноября, когда стороны расторгли контракт после скандального интервью португальца. Несмотря на этот факт, по какой-то случайности именно 37-летний игрок стал лицом официального календаря «красных дьяволов» на 2023 год.
Фото: Фотография журналиста Тома Уильямса в социальных сетях
В данный момент Роналду является игроком клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Официально о переходе было объявлено 30 декабря. По сведениям многих источников, контракт португальца с клубом рассчитан на 2,5 года, а сам игрок будет получать около € 200 млн за сезон.
Последнее выступление Роналду было во время чемпионата мира в Катаре в составе сборной Португалии. На счету футболиста один мяч в пяти играх.
Джорджина удивила Роналду подарком на Рождество:
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