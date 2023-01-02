Клопп: «Ливерпуль» не может играть в «Монополию» на трансферном рынке
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах английского клуба в нынешнее трансферное окно.
«Не хочу никого разочаровывать. Мы подписали выдающегося футболиста, Коди Гакпо, а теперь все спрашивают: «Кто следующий?» Мы не можем играть в «Монополию» на трансферном рынке. Мы никогда не играли… Моя философия заключается в том, чтобы работать с доверием к игрокам, которые уже у нас есть, а не постоянно сомневаться в них, говоря, что нам нужен кто-то другой на конкретной позиции», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.
«Ливерпуль» в 16 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (43).
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