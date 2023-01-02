Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду

Бывший главный тренер «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.



«Думаю, сейчас клуб не такой, каким был, когда я пришёл туда. Сейчас это клуб с лучшей структурой, но, конечно, он никогда не будет соответствовать масштабу Криштиану. Он никогда не сравнится с теми командами, в которых Роналду играл на протяжении всей карьеры. Его переход важен для развития футбола в Саудовской Аравии. Это определённо привлечёт внимание к стране и к футболу. Будет любопытно понаблюдать», — приводит слова Витории O Jogo.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.