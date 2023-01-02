Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду

Бывший главный тренер «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.
«Думаю, сейчас клуб не такой, каким был, когда я пришёл туда. Сейчас это клуб с лучшей структурой, но, конечно, он никогда не будет соответствовать масштабу Криштиану. Он никогда не сравнится с теми командами, в которых Роналду играл на протяжении всей карьеры. Его переход важен для развития футбола в Саудовской Аравии. Это определённо привлечёт внимание к стране и к футболу. Будет любопытно понаблюдать», — приводит слова Витории O Jogo.
Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.
- 2 января 2023
-
20:02
-
19:54
-
19:51
-
19:32
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
18:54
-
18:45
-
18:28
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:41
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:40
-
15:39
-
15:23
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:50
-
14:37
-
14:31
-
14:30