«Как у ребёнка отобрать игрушку». Юран объяснил, почему скучает по российскому футболу

Российский специалист Сергей Юран признался, что скучает по футболу во время перерыва в РПЛ.

«Как у ребёнка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу — всё-таки работа. Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть. У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.