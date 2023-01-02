Камоцци: верю, что после тяжёлого времени российский футбол снова поднимется

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, пожелал московскому клубу побед во всех турнирах, а также российскому футболу развивать свою молодёжь в условиях исключения страны из международных турниров.

«Желаю всем болельщикам «Спартака» и команде одержать все победы и поднять над головой трофеи, которых они заслуживают. А российскому футболу нужно набраться терпения и извлечь из такого несправедливого отношения возможность для молодых российских футболистов играть всё больше и больше. Я верю, что после этого тяжёлого времени российский футбол снова поднимется», — приводит слова Камоцци Metaratings.

«Спартак» занимает второе место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» в шесть очков.