Бернарду Силва назвал важное преимущество Эрлинга Холанда перед другими игроками

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о важном преимуществе своего одноклубника — нападающего Эрлинга Холанда.

«Особенность Эрлинга в том, что он не заботится о том, чтобы часто касаться мяча. Например, если я или Фил Фоден играем на позиции ложной девятки, то мы расстраиваемся, если подолгу не касаемся мяча, ведь это помогает чувствовать себя частью игры. Эрлинг же может не прикасаться к мячу в течение 30 минут, но затем он прикасается к нему один раз и забивает, после чего он счастлив и доволен. Иметь такого игрока, сосредоточенного только на конечном итоге, здорово, потому что он знает, для чего нужен здесь, и он делает это идеально.



У него есть голод и потребность забивать всё больше, и больше, и больше. Вы видели, что он забил два гола [в матче с «Лидсом»], и он не был счастлив, потому что мог забить больше в той игре. Это просто безумие, потому что любой другой игрок, если бы он забил два гола, был бы на седьмом небе от счастья, но он — нет. Это показывает, насколько он амбициозен, насколько он сосредоточен на том, чтобы помочь команде и быть лучше с каждым днём. Я очень рад, что у нас есть такой игрок», — приводит слова Силвы портал Goal.

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Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии: