Валерий Кечинов: не очень скучаю по российскому футболу. Месяц-два могу потерпеть
Поделиться
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов сообщил, что не скучает по матчам Российской Премьер-Лиги во время паузы.
«Не очень скучаю по российскому футболу. Только закончился чемпионат мира — я получил огромное удовольствие. Пока футбола мне достаточно. Месяц-два могу потерпеть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Комментарии
- 2 января 2023
-
21:35
-
21:23
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:51
-
19:32
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
18:54
-
18:45
-
18:28
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:41
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:40
Партнерский контент