Валерий Кечинов: не очень скучаю по российскому футболу. Месяц-два могу потерпеть

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов сообщил, что не скучает по матчам Российской Премьер-Лиги во время паузы.

«Не очень скучаю по российскому футболу. Только закончился чемпионат мира — я получил огромное удовольствие. Пока футбола мне достаточно. Месяц-два могу потерпеть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).