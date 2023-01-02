Силкин: не особо скучаю по российскому футболу. Чемпионат мира показал совсем другую игру

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что не скучает по футболу во время перерыва в Российской Премьер-Лиге.
«Не особо скучаю по российскому футболу. Просто чемпионат мира показал совсем другую игру, по которой действительно скучаешь», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.
В драматичном финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла французов. Южноамериканцы уверенно начали матч и к перерыву вели со счётом 2:0. Эти цифры на табло сохранялись вплоть до 80-й минуты — Килиан Мбаппе оформил дубль и сравнял счёт. В экстра-тайме команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее была Аргентина — 4:2.
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