«Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду»

Сегодня, 2 января, состоялся матч в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги меду «Ливерпулем» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 19-й минуте Ибраима Конате отправил мяч в свои ворота. Брайан Мбемо навесил справа к ближнему краю вратарской, мяч попал в ногу Ибраимы и срикошетил от неё прямо под ближнюю же штангу, к чему Алисон не был готов.

В конце первого тайма Йоан Висса укрепил преимущество «шмелей». Мбемо набрал скорость на правом фланге и катнул мяч чуть назад на Матиаса Йенсена. Тот навесил справа в центр штрафной на Висса, который пробил головой в дальний угол. За шесть минут до конца основного тайма сам Мбемо отправил мяч в сетку ворот соперника.

После окончания перерыва Алексу Окслейд-Чемберлену всё же удалось сократить разницу на табло. Трент Александер-Арнольд здорово навесил справа в центр штрафной, где Окслейд-Чемберлен выиграл позицию и головой с близкого расстояния отправил мяч в левый угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.