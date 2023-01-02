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Роналду может перейти в «Ньюкасл», если клуб сыграет в Лиге чемпионов

Роналду может перейти в «Ньюкасл», если клуб сыграет в Лиге чемпионов
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды. Об этом сообщает Marca. Нынешнее соглашение португальца с аравийским клубом рассчитано до 2025 года.

По информации источника, в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в стан «сорок», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов. Отметим, что английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Роналду ещё не сыграл за новый клуб, а уже попал в скандал. Хотя его вины в этом нет Роналду ещё не сыграл за новый клуб, а уже попал в скандал. Хотя его вины в этом нет
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