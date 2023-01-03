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Роналду сходит с трапа самолёта в Саудовской Аравии

Роналду сходит с трапа самолёта в Саудовской Аравии
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В сети появилось видео, на котором нападающий Криштиану Роналду сходит с трапа самолёта после своего прибытия в Саудовскую Аравию. Через некоторое время после событий, запечатлённых в кадре, было объявлено о переходе Роналду в «Аль-Наср».

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию:

Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

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