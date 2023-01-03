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Коди Гакпо заявил, что рассчитывал перейти в «Манчестер Юнайтед»

Коди Гакпо заявил, что рассчитывал перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий Коди Гакпо думал, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к нему в летнее трансферное окно.

«Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге из этого ничего не вышло.

Появился вариант с «Лидсом». Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо», – приводит слова Гакпо Mirror.

В декабре вингер перешёл из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт на шесть лет.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.

В составе ПСВ форвард в текущем сезоне первенства Нидерландов провёл 14 матчей, в которых забил девять голов и стал автором 12 результативных передач.

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